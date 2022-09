Lyon : les trottinettes électriques en libre-service interdites aux moins de 18 ans

Un drame qui change. Un mois après l'accident mortel survenu entre une ambulance et deux trottinettes, qui avaient coûté la vie à deux jeunes, la mairie de Lyon a décidé de sévir. Désormais, les trottinettes électriques en libre-service seront interdites pour les moins de 18 ans. Une décision qui ne plait pas aux usagers. "En fin de journée, au moment d'aller au foot, je vais prendre une trottinette. Quand j'ai essayé, ça me disait qu'il fallait mettre une carte d'identité", raconte Enzo. "C'est frustrant un peu. Ça nous enlève aussi une part de liberté puisqu'on ne peut plus se déplacer quand il n'y a pas de bus ou de transport direct", ajoute-t-il.

Il faut désormais une carte d'identité de majeur pour déverrouiller la trottinette

Dorénavant, la trottinette ne se débloque que lorsqu'on scanne une carte d'identité d'une personne de plus de 18 ans. Être majeur pour utiliser une trottinette était déjà la règle, mais elle n'était jusque-là jamais appliquée. Les choses changent donc, explique Valentin Lungenstrass, adjoint à la mobilité à la mairie de Lyon.

"On a effectivement cet enjeu, de faire respecter les réglementations en cours. Les services de passage en libre-service sont ouverts seulement aux personnes majeures et ainsi, il faut pouvoir contrôler ça de manière plus efficace", explique-t-il.

Déjà des techniques de fraude envisagées

Officiellement, ce n'est pas une réaction aux récents accidents, mais la mort des deux adolescents mineurs fin août a forcément joué dans l'esprit des élus qui discutaient depuis plusieurs mois avec les deux opérateurs de trottinette à Lyon. Le problème, c'est que nos adolescents ont déjà imaginé la parade. "Moi aussi, je vais contourner, je pense. J'en ai besoin des trottinettes pour me déplacer. Je vais demander à ma maman et je pense qu'elle dira oui", lance Enzo.