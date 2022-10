Lyon : la Fondation Fourvière lance une opération de mécénat pour rénover la basilique

REPORTAGE

La basilique de Fourvière à Lyon a urgemment besoin de travaux. L'édifice religieux, qui domine la ville et qui vient de fêter ses 150 ans, a besoin, sans attendre, de gros travaux de rénovation. Ce sont néanmoins des travaux qui coûtent cher. C'est pour cela que la Fondation de Fourvière lance une grande opération de mécénat, à destination des entreprises et des particuliers. L'objectif est de récolter plusieurs millions d'euros pour démarrer la rénovation.

Près de 14 millions d'euros nécessaires

L'urgence est au niveau des quatre tours de la Basilique. C'est à cet endroit que les dégradations sont les plus importantes, explique Philippe Castaing, président de la fondation Fourvière, propriétaire du site. "C'est les infiltrations, ça peut être aussi l'érosion de la pierre par le temps, le vent, la pluie, qui élargissent les fissures ou dégradent le matériau." Sans travaux, il y a un risque partiel de chutes de pierres. "On ne veut pas en arriver là, il faut remettre en état le bâtiment et les matériaux dégradés", appelle le président de la fondation.

L'objectif est donc de récolter le plus vite possible cinq millions d'euros, afin de répondre à l'urgence. Mais la rénovation concernera aussi la Chapelle de la Vierge et le musée de la Basilique, ce qui nécessitera neuf millions d'euros supplémentaires. D'où le lancement d'une grande campagne de mécénat, pilotée par Cyril Balas, président de la Commission Fourvière. "Bien sûr les particuliers peuvent donner", précise-t-il. "Mais ce qui est important c'est d'avoir des sommes conséquentes, donc les entreprises, les collectivités, les fondations d'entreprises, les sièges sociaux qui sont à Paris et qui veulent délocaliser leurs actions seront peut-être à même de comprendre"

Total, Michelin, L'Oréal… l'appel est donc lancé aux plus grandes entreprises pour sauver la Basilique, devant laquelle chaque année se pressent plus de 2 millions et demi de visiteurs.