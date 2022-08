Lutte contre les rodéos urbains : ce que contient la note de Darmanin envoyée aux préfets

Gérald Darmanin veut en finir avec les rodéos urbains. Trois jours après l'accident entre un motard de 18 ans et deux enfants percutés violemment à Pontoise, dans le Val d'Oise, le ministre de l'Intérieur a pris la parole à Marseille pour annoncer un renforcement des contrôles face à des actes "criminels". Il a également donner des consignes précises aux préfets dans une note qu'Europe 1 a pu consulter, dans le but d'orienter leur lutte contre ce phénomène.

Des interventions dans les secteurs les plus exposés

Dans ce télégramme, Gérald Darmanin demande aux forces de l'ordre de coordonner ces opérations de contrôles fermes, à date et à heure ciblées, dans les secteurs les plus exposés en s'aidant davantage de la vidéoprotection. Un autre axe de lutte est la saisie des moto-cross. Celle-ci doit être systématique, la finalité étant leur destruction comme le permet la loi.

Pour plus d'efficacité, le ministre de l'Intérieur souhaite que les lieux de stockage de ces engins soient identifiés en lien avec les bailleurs sociaux et les polices municipales. Enfin, la dernière consigne et non des moindres et donnée aux préfets de communiquer sur toutes ces actions auprès du public et des élus tous les jours.