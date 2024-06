Lozère : plusieurs milliers de personnes pour une rave party non déclarée

Plusieurs milliers de personnes sont réunies depuis samedi soir pour une rave party non déclarée au parc éolien des Taillades en Lozère, la préfecture alertant sur le risque d'orages qui pourraient toucher le département et l'événement illégal dimanche. "Risque d'orage, pluie, grêle à partir du milieu d'après-midi. Ne rejoignez pas ce site non sécurisé", prévient la préfecture sur X. Le département est placé en vigilance jaune aux pluies et inondations à partir de 12H00 par Météo-France.

Rave party non déclarée rassemblant 8000 à 10000 personnes en cours sur les communes Bastide-Puylaurent, Mont-Lozère et Goulet

Gendarmerie, sapeurs pompiers, croix-rouge engagés

Risque d’orage, pluie, grêle à partir du milieu d’après-midi

Ne rejoignez pas ce site non sécurisé pic.twitter.com/zkDZTDTJAy — Préfet de la Lozère (@Prefet_48) June 9, 2024

La préfecture et la gendarmerie estiment qu'entre 8.000 et 10.000 personnes devraient se retrouver au plus fort de ce rassemblement, situé sur les communes de Bastide-Puylaurent, Mont-Lozère et Goulet. Sur place, la gendarmerie a indiqué que de nombreuses personnes continuent d'affluer vers le lieu de l'événement. Les forces de l'ordre effectuent des contrôles et tentent de dissuader les nouveaux arrivants.

Une rave party qui pourrait durer jusqu'à mardi ou mercredi

Une cellule de crise a été établie avec les pompiers, les gendarmes et l'Agence Régionale de Santé. Aucun incident n'est à signaler pour le moment. Parmi les participants, on retrouve de nombreux fêtards d'autres pays européens, notamment d'Italie. La gendarmerie a par ailleurs précisé que cette rave party pourrait durer jusqu'à mardi soir ou mercredi matin.

La présidente du département, Sophie Pantel, a relayé sur Facebook une vidéo aérienne du Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) sur laquelle on peut voir des centaines de voitures et de caravanes garées pour ce rassemblement au pied des éoliennes situées sur le Mont-Lozère.