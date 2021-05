Louer un jardin ou une piscine pour la journée : la solution anti-Covid qui cartonne

Avec l’assouplissement des restrictions sanitaires et le retour (enfin) du beau temps, il existe une solution pour ceux qui souhaiteraient profiter d’un bol d'air, d’une petite baignade ou d’une vue imprenable sur Paris, Lyon ou Biarritz : louer le jardin, la piscine et le toit-terrasse d’un particulier. Plusieurs entreprises proposent ce service et depuis l'annonce du calendrier de déconfinement, les demandes pleuvent.

Augmentation de 400% des demandes sur un an

Chez We Peps, spécialiste de la location de jardins et de toit-terrasse, il a donc fallu se retrousser les manches. Depuis deux semaines, l'équipe tente de répondre en temps et en heure aux très nombreuses demandes de location.

"Nos demandes ont plus qu’explosé ! Au mois de mai 2021, par rapport au moins de mai 2020, on fait 400% de demandes de plus pour des locations de jardins ou de roof tops. Pour le dernier week-end de mai, on a enregistré plus de 100 locations et on a plus de 300 demandes de devis", détaille Benjamin Poutier, co-fondateur de la plateforme.

"Les gens se projettent beaucoup plus"

Même dynamique pour Swimmy, spécialisée dans la location de piscines de particuliers. Malgré une météo capricieuse, les réservations sont là. "Le nombre de demandes sur ma plateforme ont augmenté, notamment sur la partie événements, pour des anniversaires, des enterrements de vie de célibataires ou des fêtes de famille. Les gens se projettent beaucoup plus pour les mois de juin et juillet pour une après-midi dans un jardin", constate Raphaëlle de Monteynard, fondatrice de la plateforme.

Un seul marché peine cependant à redémarrer : celui des événements d'entreprises, car les réunions et les séminaires sont encore soumis au protocole sanitaire.