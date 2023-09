Loto du patrimoine : une mission pour sauver les monuments en danger

Lors des Journées européennes du patrimoine, qui se déroulent ce week-end, le public peut venir découvrir de nombreux édifices et autres lieux, souvent fermés aux visiteurs. Cependant, l'entretien et la rénovation de ces nombreux monuments peuvent parfois représenter une charge financière astronomique. Face à cela, pour aider à les restaurer et même les sauver, le "loto du patrimoine" a été lancé en 2018. Mais concrètement, alors que la 6e édition a débuté cette année, quel est le bilan de cette initiative ?

500 sites déjà rénovés ou presque

Les cinq premières éditions de ces jeux, rassemblés sous le nom "Mission Patrimoine", ont permis de collecter plus de 125 millions d'euros. La Française des Jeux (FDJ) précise qu'il s'agit du montant du prélèvement sur les mises revenant normalement à l'État. Parmi les plus de 850 projets sélectionnés depuis 2018 par la Mission Patrimoine, il y a plus de 500 sites qui sont d'ores et déjà sauvés ou sur le point de l'être. Une large majorité de ces sites se trouvent dans des communes de moins de 10.000 habitants.

Il y a un quart d'édifices religieux, un quart de châteaux mais aussi des maisons anciennes, des sites industriels, des édifices militaires ou des parcs et jardins. Parmi les lauréats retenus cette année : le chalet Vallot, observatoire du Mont Blanc, un lotissement médiéval dans l'Aveyron ou encore une historique cabane sur pilotis à La Teste de Buch. Pour cette sixième édition, 1,83 euro par ticket de grattage acheté et 54 centimes par grille de Loto jouée seront ensuite reversés par l'État à la Fondation du patrimoine.