L'or continue de flamber : peut-on en acheter sans avoir de gros moyens ?

Le cours de l'or continue de flamber. Il fallait compter 1.816 euros pour 31 grammes de métal jaune - une once - il y a encore quelques jours. Dans ce contexte, beaucoup de particuliers n’hésitent pas à vendre leurs vieux bijoux. Mais ce prix historique ne dissuade pas ceux qui veulent acheter. Peut-on se procurer de l’or sans avoir de gros moyens ? Europe 1 s'est rendue dans un comptoir de la rue Vivienne à Paris.

L'or rassure

Un Napoléon de 20 francs OR... D'une valeur de 365 euros à l'achat, c'est la star des petits budgets comme celui de Pierre. "C'est juste pour sécuriser l'argent. Je suis fonctionnaire, je gagne 2.000 euros par mois", indique-t-il au micro d'Europe 1. Et même si l'or est à son plus haut niveau, cela n'a pas dissuadé cet acheteur régulier. "J'achète souvent donc demain il sera peut-être bas, après-demain peut-être plus haut", témoigne-t-il.

"Pour 75 euros, vous pouvez déjà commencer à investir en or"

L'or s'adapte à toutes les bourses et ça le rend populaire en temps de crise comme l'explique David Knoblauch, expert numismate chez Godot et fils. "On a des lingotins qui commencent à partir d'un gramme. Donc pour 75 euros, vous pouvez déjà commencer à investir en or. On a beaucoup plus de clients qui viennent acheter de l'or. Des personnes qui ont beaucoup de moyens, il est vrai. Mais on a aussi des personnes qui vont acheter 500 ou 1.000 euros en or", détaille-t-il.

Mais l'or a un coût à la revente : la commission de l'agence et 11 % d'impôt systématique si vous ne possédez pas la facture d’achat.