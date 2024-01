Loi immigration : blocages de lycées et manifestation de jeunes à Paris

Des lycéens et étudiants ont bloqué temporairement vendredi matin l'entrée de quelques lycées parisiens, avant qu'une centaine d'entre eux ne défilent dans les rues pour protester contre la loi immigration, à l'avant-veille d'une manifestation d'ampleur, a constaté l'AFP. Selon le rectorat de Paris, des blocages filtrants ont eu lieu dans cinq lycées de la capitale : Hélène-Boucher et Maurice-Ravel (20e arrondissement), Voltaire (11e), Victor-Hugo et Simone-Weil (3e).

Au lycée Hélène-Boucher, 400 lycéens se sont rassemblés selon la préfecture de police de Paris pour bloquer l'entrée de leur établissement avec des poubelles, brandissant des pancartes telles que "Contre la loi immigration" ou "Loi immigration : portes ouvertes à l'extrême droite".

"On est là pour montrer que la jeunesse ne supporte pas cette loi"

Même situation au lycée Maurice Ravel, à proximité, où des élèves avaient accroché des banderoles "OQTF pour Darmanin" (OQTF : Obligation de quitter le territoire français, ndlr) ou encore "Liberté, égalité, même sans papiers". "C'est une loi qui vise la préférence nationale, loi abominable", a témoigné auprès de l'AFP Coline, 16 ans, élève à Hélène-Boucher. "On est là pour montrer que la jeunesse ne supporte pas cette loi". "Ça fait longtemps que je suis sur des luttes de migrants, ça fait cinq ans que je milite. Ce qui est en train de se jouer, c'est la +fascisation+ de la société", renchérit Zara, 23 ans, étudiant en philosophie à Paris 8, qui n'a pas voulu donner son nom de famille.

Lycéens et étudiants se sont ensuite rassemblés pour une manifestation non déclarée dans les rues de Paris au départ de la place de la Nation, émaillée de quelques dégradations (tags, vitrines cassées), a constaté un journaliste de l'AFP. La préfecture de police de Paris a relevé qu'une vingtaine d'entre eux avaient commis quelques dégradations et une personne a été interpellée. La manifestation a été dispersée par une intervention de la police.