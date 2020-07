L'Office français de la biodiversité appelle les touristes à respecter la nature

Alors que les vacances d’été viennent de commencer, l'Office Français de la Biodiversité (OFB) lance une campagne de sensibilisation pour les touristes : "Cet été, la nature nous accueille, ne gâchons pas nos retrouvailles !". Cet établissement public créé en 2019 souhaite alerter et sensibiliser les vacanciers à la protection de la nature et à la biodiversité. Cet été, 1.900 agents en uniformes gris sont donc déployés en forêt, en montagne ou encore dans les parcs naturels marins.

☀️ [ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ] « Cet été la nature nous accueille, ne gâchons pas nos retrouvailles avec elle ! »

L'#OFB part à la rencontre des Français pendant les vacances estivales pour protéger la biodiversité. #biodiversité#nature#environnement



https://t.co/kOxiKSUB0ppic.twitter.com/RQ0uviyTit — Office français de la biodiversité (@OFBiodiversite) July 7, 2020

"Nous allons vivre un été particulier. Après le confinement, le besoin de nature est énorme et les Français ne vont pas pouvoir voyager très loin. Donc il va y avoir une grande pression sur les milieux naturels et en même temps, c’est l’occasion de rencontrer les Français et de faire de la prévention", a expliqué Pierre Dubreuil, directeur général de l'OFB, à Europe 1. Il a également rappelé quelques gestes très simples : ne pas jeter son mégot par terre ou encore marcher sur les sentiers balisés. "On voit qu’en quelques dizaines d’années, on a perdu 1,50 mètre de sol à cause de l’action de l’homme et la sur-fréquentation des sites", a également constaté Pierre Dubreuil.