L’œuf mollet d’Yves Camdeborde pour la Saint-Valentin

Tels Demi Moore et Patrick Swayze faisant de la poterie, on joue de nos mains pour la Saint-Valentin mais cette fois-ci en cuisine. Nul besoin d'être experts pour réaliser la recette d'œuf mollet proposée par Yves Camdeborde dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants. Un moment de partage et de connivence pour une soirée enflammée car, oui, il ne faut pas sous-estimer la cuisine et son côté aphrodisiaque.

Cuisine et séduction selon Yves Camdeborde

"On va faire des œufs mollets... C'est cinq minutes de cuisson et on les rafraîchit sous l'eau par la suite", explique Yves Camdeborde. Pour réaliser cette recette, il faut trois œufs : deux pour la dégustation et un pour la sauce. "Vous vous mettez côte à côte avec votre épouse, vous mettez à écailler l'œuf mollet, il faut de la douceur. C'est pratiquement une caresse d'amour, c'est sensuel comme instant. Il ne faut pas crever l'œuf, il faut simplement l'accompagner pour décoller délicatement et voir apparaître ce petit objet tout blanc, tout rond, qui est magnifique." Une ode à l'œuf pour le chef Yves Camdeborde. "Pour l'accompagner, il va falloir réaliser une sorte de sauce à base d'œuf également."

Pour réaliser la sauce, vous mettez un œuf mollet dans un récipient avec un mixeur plongeur, des feuilles de basilic, un peu de parmesan et vous mixez, puis vous ajoutez 25 centilitres d'huile de pépins de raisin. Enfin, vous déversez cette préparation sur vos œufs mollets et il ne reste plus qu'à déguster. Petite astuce du chef, râper un peu de radis sur votre plat pour plus de saveur. De quoi vous faire monter au septième ciel !