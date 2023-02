Livret A, péages, chômage, électricité... Tout ce qui change au 1er février

De nombreux changements vont avoir lieu à compter du 1er février, dont certains qui pourraient avoir des répercussions sur le porte-monnaie des Français. Alors que l'inflation bat son plein, plusieurs augmentations de prix sont en effet prévues, notamment du côté des péages et des VTC. Les demandeurs d'emploi vont également voir des modifications dans leur durée d'indemnisation. Quant aux étudiants, ils pourront en savoir plus sur les masters grâce à une nouvelle plateforme, sans oublier la hausse de l'électricité. Voilà tout ce qui change au 1er février.

La hausse des tarifs de l'électricité limitée à 15%

Le bouclier tarifaire mis en place pour le gaz et l'électricité va être reconduit cette année mais allégé à partir de ce mercredi. Il limite la hausse des prix de l'énergie à 15% pour tous les ménages jusqu'au 30 juin 2023. Selon le site service-public.fr, les factures des Français augmenteront tout de même en moyenne de 25 euros par mois pour ceux qui se chauffent au gaz, et de 20 euros par mois pour l'électricité. Des hausses qui auraient pu atteindre respectivement 200 euros par mois et 180 euros par mois sans bouclier tarifaire...

Le taux du livret A passe de 2% à 3%

Le taux du livret A sera porté à 3%. Si ce niveau n'avait plus été atteint depuis 2009, il reste très inférieur à l'inflation, qui a atteint 5,9% sur un an en décembre dernier, selon l'Insee. Près de 55 millions de Français possèdent un Livret A, dont le plafond est fixé à 22.950 euros.

Le prix des péages augmente de 4,75%

Les automobilistes ne seront pas épargnés par l'inflation non plus. Les tarifs des péages des principaux réseaux autoroutiers vont augmenter de 4,75% en moyenne. En 2022, les prix avaient déjà été revalorisés à hauteur de 2%. Dans le même temps, les usagers qui font au moins dix allers-retours par mois sur le même itinéraire vont bénéficier d'une réduction de 40%, contre 30% jusqu'à présent.

La durée d'indemnisation des chômeurs baisse

La réforme de l'assurance-chômage réduit la durée d'indemnisation des nouveaux inscrits à Pôle emploi de 25%. Les personnes concernées seront celles dont la fin de contrat intervient à compter du 1er février. En revanche, le gouvernement a retiré début janvier un aspect controversé du décret, qui visait à réduire de 40% la durée d'indemnisation si le chômage passait sous la barre des 6%.

La SNCF change les conditions d'échange des billets

Alors que depuis 2020, il était possible d'échanger son billet de train sans frais jusqu'à trois jours avant le départ, désormais, il va falloir anticiper. Pour être remboursé ou échanger son billet gratuitement, il faudra faire la demande six jours avant le départ. De même, échanger son billet moins d'une semaine avant le départ coûtera maintenant 19 euros.

Les VTC augmentent leur tarif minimum à 10,20 euros

Il y a quelques semaines, les instances représentatives des chauffeurs VTC ont signé avec les plateformes un accord pour instaurer un revenu minimum par course. Celui-ci a été fixé à 7,65 euros. En incluant les commissions, le trajet minimum sera donc de 10,20 euros pour le passager.

Les plafonds de MaPrimeRenov' rehaussés

Jusque-là fixé à hauteur de 30.000 euros, les plafonds de MaPrimeRénov' vont être revalorisés à 35.000 euros. Dans le même temps, les forfaits "rénovation globale" accordés aux ménages aux niveaux de ressources intermédiaires vont passer de 7.000 à 10.000 euros, et ceux aux niveaux supérieurs de 3.500 à 7.000 euros. Ce dispositif, mis en place par le gouvernement, a pour objectif d'inciter les Français à rénover leurs logements, dans le but de réduire le gaspillage énergétique.

Les arrêts de travail sans jour de carence pour cause de Covid-19 supprimés

Alors que le nombre de contaminations au Covid a chuté en un mois, pour atteindre environ 5.000 cas par jour, les arrêts de travail dérogatoires sans jour de carence pour les personnes testées positives vont être supprimés. Ce dispositif avait été mis en place au début de la crise sanitaire, en 2020, et prolongé à plusieurs reprises.

Le gouvernement lance la plateforme Mon Master

Une nouvelle plateforme destinée aux étudiants va être lancée. Intitulée "Mon Master", elle permettra de consulter toutes les offres de formations disponibles, de candidater et de suivre leur dossier. À partir du 22 mars prochain, les étudiants pourront déposer leurs candidatures sur le site. L'objectif de la plateforme est de simplifier le dépôt des dossiers et l'attribution des places en master.