"Lire plus", "fumer moins", "faire des économies" : quelles bonnes résolutions pour 2020 ?

Elles accompagnent chaque lendemain de réveillon. Après la fête du 31, l'heure est pour beaucoup aux bonnes résolutions le 1er : on ambitionne de profiter du passage à la nouvelle année pour opérer des changements plus ou moins radicaux dans son mode de vie ou son comportement. Europe 1 a tendu son micro à des Français bien déterminés à s'y tenir (pour l'instant).

"Ma bonne résolution 2020, c'est faire pousser mes cheveux", commence une femme interrogée à la veille du passage en 2020. D'autres ambitionnent de "faire des économies", "de plus lire et de moins fumer". "Je ne prends plus ni métro ni train, je marche", assure un homme convaincu. Un autre livre un souhait ambitieux : "avoir de bonnes relations avec tout le monde".

"Manger des pizzas"

Pour d'autres, les bonnes résolutions sont un peu moins strictes et s'annoncent peut-êtres plus simples à appliquer : "voyager de temps en temps", "manger des pizzas"... Ou, comme cette retraitée : "continuer à me faire plaisir. Parce que je suis seule, alors quand je peux, je me fais des petits plaisirs..."