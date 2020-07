L'intimité, la passion et l'engagement : les trois piliers de l'amour

Passion, intimité et engagement. Dans l'émission Sans Rendez-vous, sur Europe 1, le docteur Damien Mascret décrypte les trois composantes de l'amour, telles que théorisées. Un triangle nécessaire à l'équilibre et au ciment du couple selon lui. Et il faut en prendre soin : veiller au respect mutuel, à ne pas tomber dans la jalousie excessive ou à un manque d'appétit sexuel. En cas de difficultés, il ne faut pas hésiter à consulter des spécialistes mais aussi à s'écouter et communiquer à cœur ouvert.

Intimité, passion et engagement

"Il y a à la fois la passion, amoureuse et sexuelle, l'intimité que vous développez avec votre partenaire et puis, il y a l'engagement dans votre couple. Commençons par le plus important l'intimité. L'intimité, c'est être bien ensemble. Vous êtes heureux quand vous êtes avec l'autre, mais ça va plus loin. Vous voulez le bonheur de l'autre, il y a cette réciprocité qui fait que vous lui souhaiter le meilleur et que l'autre vous souhaite le meilleur également. Et puis, ça va aussi jusqu'au respect mutuel. L'estime de soi est renforcée et il y a une compréhension mutuelle. Il y a un partage matériel. En principe, ce qui vous appartient, appartient à l'autre. C'est comme ça qu'on fait la connexion avec l'autre et c'est comme ça que vous êtes capable, non seulement d'être en connexion avec l'autre, mais de communiquer parfois même sans parler. Un couple, parfois, peut passer des heures ensemble à être bien, sans avoir échangé un mot. Il n'y a pas du tout de gêne. Il n'y a pas d'inconfort parce que vous êtes dans une intimité qui est complètement partagée. Et ça va à tel point qu'on pourrait avoir cette jolie formule d'un poète, Rûmî, qui dit que 'les amants ne se rencontrent nulle part. Ils sont dans l'autre, toujours.'

L'attirance physique, le désir sexuel, la passion, évidemment, c'est ça qui saute aux yeux. C'est comme ça que commence généralement d'ailleurs un couple. Et ça veut dire aussi que cette passion fait que vous êtes désiré. Vous vous sentez désiré et vous désirez l'autre. Vous avez aussi parfois, dans certains couples, l'impression d'appartenir à l'autre ou que l'autre vous appartient. Attention, ça n'est pas quelque chose de déséquilibré, mais quelque chose qui est vécu positivement. Sinon, on bascule dans le pathologique, on bascule dans la jalousie.

Prendre soin des trois piliers

Si jamais un de ces trois piliers va mal, on s'en occupe. Si jamais l'un des deux s'est désengagé du couple, par exemple, si l'un des deux ne fait plus d'efforts dans le couple, il va falloir avoir une discussion. Alors souvent, ça se manifeste de façon très simple. C'est l'un des deux qui va signaler à l'autre. 'J'aimerais bien que tu range tes affaires, que tu les mettes à laver, que tu sortes les poubelles, que tu t'occupes de la paperasse.' Quoiqu'il soit dit, c'est important de l'entendre. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas le faire aussi de mauvais cœur. On le fait vraiment volontairement pour aider l'autre. Ça n'est pas pour aider l'autre. Justement, c'est là où est la subtilité, c'est pour aider son couple. Il est normal que tout soit réparti, que la charge émotionnelle soit bien répartie.

En revanche, à partir du moment où l'autre ne vous respecte pas, c'est qu'il ne vous aime pas comme il devrait vous aimer. Il faut mieux, dans ce cas là, reprendre votre autonomie s'il n'est pas capable de vous respecter. Si la sexualité va mal, il ne faut pas hésiter à consulter parce que ça se résout rarement tout seul. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, et bien les thérapeutes peuvent vraiment vous aider sur ce plan-là."