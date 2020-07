LA QUESTION SEXO - J'ai trompé une fois mon mari, dois-je lui dire ?

La fidélité est souvent considérée comme la pierre angulaire d'une relation de couple. Tout écart est donc susceptible d'y mettre fin. Alors une fois la faute commise, faut-il nécessairement l'avouer ? Mercredi dans "Sans rendez-vous" Catherine Blanc répond à une auditrice qui se demande si elle doit parler à son mari de son "accident".

La question d'Elisabeth

J’étais en déplacement professionnel le mois dernier et j’ai couché avec un collègue particulièrement attirant. Un accident comme on dit, depuis je culpabilise. Est-ce-que je dois forcément en parler à mon mari et prendre le risque de casser 10 ans de mariage ?

La réponse de Catherine Blanc

Même en étant marié, le désir peut venir nous tarauder. On peut aimer, être fidèle, et pour autant avoir l’appel des sirènes pour une raison ou pour une autre. Il y a aussi la pression du groupe social dans le cadre professionnel. On sort, on va boire un verre : il faut montrer que l’on n’est pas coincé, que l’on est plein d’ambition. Et quand je dis ambition, c’est toutes les ambitions, y compris la sexualité. Et assez volontiers on finit par glisser là où l'on n’avait peut-être pas l’intention de glisser

Tromper ne veut pas dire que l’on n’aime pas ou plus son partenaire. Cela veut simplement dire que l’on a des curiosités d’ailleurs ou d’autrement, ou l’envie d'être perçu autrement. On est séduit par l’idée d’être vu par quelqu'un autre. Sauf que c’est assez "fake", car c’est une histoire qui se joue sur un espace donné, et qui ne correspond pas à la connaissance réelle de l’autre. Et donc cela prend un goût un peu amer.

Je trouve intéressant qu'Elisabeth se demande si elle doit absolument en parler à son mari. Cela pose la question du pourquoi. Elle ne se sent pas très bien avec cette histoire et voudrait se sentir bien. Et pour se sentir bien, elle veut en parler à son mari. Je trouve que c’est une manière de faire porter à l’autre la responsabilité de la suite, de la punition. Pour pouvoir ensuite être lavée de sa faute.

Je trouve bien d'être honnête. Mais je pense qu’il faut d’abord réfléchir à quoi on joue. Est-ce que c’est pour se décharger sur un mari qui va ensuite porter cela sur ses épaules, qui va se revoir la scène en boucle. Ou alors est-ce que c’est parce que l’on veut que la relation casse, en trouvant un truc pour que ce soit finalement le mari qui soit à l’origine de la séparation. Alors que c’est elle qui a acté de l’infidélité.

Qu'elle en parle à son mari ou pas, il n'est pas dit qu'elle recommencera. Tout dépend de la leçon que l’on en tire. Je pense que si elle se sent mal après, il est intéressant d’en apprendre des choses et finir par se dire que cela ne vaut pas le coup de risquer sa relation. Mais si une fois qu’elle s’est débarrassée de sa culpabilité elle a déjà oublié qu’elle en avait, elle risquera de le refaire. Il ne faut pas se dire "je suis clean parce que je l’ai dit", en faisant porter des choses trop douloureuses à son partenaire.