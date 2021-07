L'Inserm établit des liens entre l'exposition aux pesticides et certaines maladies

Les pesticides sont-ils dangereux pour notre santé ? Pour répondre à cette question, les chercheurs de l'Inserm ont analysé plus de 5.300 résultats d'étude et le constat est sans appel. L'expertise conclue à une forte présomption de lien entre l'exposition aux pesticides et six maladies graves comme le cancer de la prostate, de lymphome, de myélome ou encore la maladie de Parkinson.

Aux cotés de ces pathologies, les experts tirent des liens entre l'exposition aux pesticides et les troubles de la mémoire et du raisonnement mais également les troubles respiratoires comme la bronchite chronique.

Les enfants particulièrement vulnérables

Si les agriculteurs ou encore les ouvriers, deux professions régulièrement en contact avec différents herbicides et insecticides, sont les plus exposés et sont considérés comme les plus à risque, les particuliers sont aussi concernés. Les chercheurs soulignent ainsi qu'il existe un risque domestique pour ceux qui utilisent ces produits à la maison mais aussi pour ceux qui vivent très proches d'exploitations agricoles.

Les enfants sont aussi particulièrement vulnérables à l'exposition aux pesticides, notent les experts de l'Inserm, y compris pendant la grossesse. Si cette étude n'a pas permis d'isoler une liste de produits dangereux en particulier, aucune recommandation en particulier n'a aussi été dressée. "Ce n'est pas notre métier" précisent les chercheurs, qui souhaitent avec cette expertise, aider les responsables politiques à prendre les bonnes décisions.