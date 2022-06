L'incendie dans un camp militaire du sud de la France maîtrisé, 1.800 hectares brûlés

L'incendie dans un important camp d'entraînement de l'armée française à Canjuers (Var), qui a détruit près de 1.800 hectares de végétation depuis samedi et blessé légèrement un pompier, est "désormais maîtrisé", ont indiqué mercredi en fin de journée les sapeurs-pompiers du Var. "Le feu sera déclaré éteint quand plus aucune fumerole ne sera observée", ont-ils précisé dans un communiqué. L'incendie, qui a détruit des herbes et broussailles, s'était déclaré samedi vers 9 heures, causé par un tir d'artillerie dans une zone d'entraînement dite "polluée", c'est-à-dire où il y a des obus et des explosifs non explosés, ralentissant l'intervention des pompiers pour des raisons de sécurité.

Plus de 320 sapeurs-pompiers civils et militaires

"Durant quatre jours, dans la zone impactée, les conditions météo de vents tourbillonnants et de reliefs ont rendu délicate l'intervention des moyens terrestres dans certains secteurs", ont ajouté les pompiers du Var. Les secours ont mobilisé d'importants moyens aériens pour faire face à l'incendie, jusqu'à six avions Canadair, deux de type Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau, a détaillé à l'AFP le capitaine Olivier Pécot du Sdis du Var. Plus de 320 sapeurs-pompiers civils et militaires se sont relayés, certains venant de départements voisins, pour éteindre les flammes -circonscrites dans l'enceinte du camp- et jusqu'à 98 véhicules ont été déployés au plus fort du feu.

Lundi, un sapeur-pompier du Var a été légèrement touché par un éclat d'obus après que ce dernier a traversé le pare-brise de son camion. Le même jour, le parquet de Marseille a confirmé à l'AFP l'ouverture d'une enquête "du chef de destruction involontaire par incendie", suivie par le parquet militaire.

Complexe de 35.000 hectares

Isolé, le complexe militaire de Canjuers se situe à des dizaines de kilomètres des habitations. Plus grand camp d'Europe occidentale, ce vaste complexe de 35.000 hectares s'étend sur les hauts plateaux du nord varois.

"Le feu a détruit des secteurs de grande biodiversité aux portes d'une des pépites naturelles de France, un grand site dont les paysages et la biodiversité sont mondialement reconnus", a déploré dans un communiqué le Parc naturel régional du Verdon, dont fait partie le camp de Canjuers, rappelant que ce dernier "est connu pour ses nombreux milieux naturels (...) qui abritent une faune et une flore rares et menacées" et qu'il constitue aussi "une zone stratégique pour le pastoralisme" du Var.