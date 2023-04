«L'important, c'est de faire du bruit» : à Lille, un concert de casseroles pour s'opposer à Macron

Réforme des retraites, grands chantiers à venir... Ce lundi, Emmanuel Macron a pris de la parole, alors que la contestation contre le projet du gouvernement visant notamment à reculer l'âge légal de départ à la retraite, rencontre une forte opposition. Alors, lors de la prise de parole du président de la République, certains ont décidé de faire du bruit. Sur le parvis de la mairie de Lille, de nombreux habitants de la ville se sont donnés rendez-vous avant même 20 heures, pour un concert de casseroles. Objectif de la manœuvre : souligner que pour eux, le chef de l'État est désormais inaudible.

"On n'en peut plus"

"Il ne m'a pas écouté, alors pourquoi je l'écouterai ?", s'interroge une manifestante. "L'important, c'est effectivement de faire du bruit et de dire qu'on n'est pas d'accord", poursuit un autre. "Ça fait trois mois que nous, on est dans la rue, et qu'il ne nous écoute pas. Donc nous, on n'en peut plus", s'exclame sa voisine au micro d'Europe 1.

Évidemment, les manifestants n'attendaient pas un recul sur la retraite à 64 ans. Et au milieu du bruit, parvient jusqu'aux oreilles des manifestants, l'écho d'une réforme qualifiée de nécessaire par le président de la République.

Vers un renforcement de la mobilisation ?

"Tout est nécessaire et salutaire" pour lui, juge l'une d'entre eux. Et d'ajouter : "Souffrir au travail, c'est nécessaire et salutaire pour certains. Mais non, ce n'est pas nécessaire". Et cette allocution ne fera que renforcer la mobilisation pour Franck et Frédéric, présents au rassemblement lillois. "Il s'avère vraiment que c'est un président qui n'écoute rien. C'est ça le souci aujourd'hui", juge Franck. "Le souci, c'est qu'il y a un réel blocage [entre lui et nous], ce qui fait qu'il n'y a plus aucune crédibilité vis-à-vis de cette présidence", poursuit Frédéric.

Et quelque temps après, vers 21 heures, le rassemblement se transforme en manif improvisée. Quelques échauffourées avec les forces de l'ordre avant un retour au calme.