L’illusion du coup de fouet du café noir : c’est le cerveau qui crée l’effet, pas la caféine

80% des Français boivent leur café le matin. Saviez-vous que le café et la caféine n'ont pas tout à fait le même effet sur votre cerveau ? Des scientifiques portugais ont cherché à comprendre si le mécanisme "stimulant" du café était uniquement dû au café, ou si d'autres paramètres entraient en compte. Leur étude a été publiée dans la revue scientifique Frontiers in Behavior Neuroscience et révèle que la caféine ne fait pas tout.

Un décaféiné est aussi efficace

Les chercheurs ont observé dans une IRM les cerveaux d'une cinquantaine de participants à jeun, puis 30 minutes après avoir bu du café ou de la caféine diluée dans de l'eau. Avec les deux boissons, le cerveau est en quelque sorte sorti de son repos, prêt à se plonger dans différentes tâches.

Mais les scientifiques ont remarqué que les buveurs d'une bonne tasse de café avaient des capacités visuelles supérieures et étaient plus attentifs. Ce côté stimulant n'est pas dû à la caféine, mais au cerveau. "Le cerveau fait un peu des prédictions. Dans mon expérience, j'ai l'habitude de boire du café et je l'associe à des souvenirs que je me sens plus réveillée. Je me sens plus prêt à faire des tâches cognitives, donc alors, il fait en sorte de préparation à ce qu'il va se passer après", témoigne Irene Cristofori, maître de conférence en neuroscience à l'université de Lyon.

Puisque l'odeur et le goût du petit kawa jouent en partie un rôle dans l'effet boost du café, selon les auteurs, un décaféiné pourrait être tout aussi efficace pour bien se réveiller.