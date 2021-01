Lieux culturels : la "situation est trop dégradée" pour "une date ferme de réouverture"

"Pour l’instant, la situation est trop dégradée et trop instable pour envisager une date ferme de réouverture" des lieux culturels, a estimé jeudi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot lors d'une conférence de presse en présence du Premier ministre Jean Castex et d'autres ministres. "Nous continuerons à soutenir et accompagner les acteurs culturels. Le gouvernement n’a pas failli et ne faillira pas", a-t-elle ajouté.

"Nous prolongerons les dispositifs spécifiques mis en place pour la culture"

Sans véritable perspective, les lieux culturels devraient donc continuer à pouvoir compter sur le soutien de l'État. "Nous prolongerons les dispositifs spécifiques mis en place pour la culture", a insisté la ministre.