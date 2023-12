L'huître, un «incontournable» de Noël : dernière ligne droite pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon

Elles sont indispensables sur la table de Noël. Cette année encore, les Français feront la part belle aux huîtres. Sur le bassin d'Arcachon, les ostréiculteurs s'activent pour répondre à la forte demande à quelques heures du réveillon. Chez cet ostréiculteur de Gujan-Mestras, dont la cabane jouxte le port de la Rose. Depuis plusieurs jours déjà, les fidèles ont passé leur commande. Elles garnissent le carnet soigneusement tenu à la caisse par Arnaud et sa collègue.

"Ça n'a rien à voir avec le reste de l'activité de l'année", juge Arnaud au micro d'Europe 1. "Certains vont nous commander jusqu'à 20 douzaines d'huîtres avec des plateaux complets : homard, moules, coques, tous les coquillages qu'ils ont besoin. Et puis certains, ils ont juste besoin d'un plateau avec des huîtres. Mais ça peut aller du petit plateau où la personne est toute seule, jusqu'à des tables 20 ou 30 personnes", assure-t-il.

"C'est incontournable"

Philippe, lui, qui va réveillonner sur le bassin d'Arcachon, en profite pour venir chercher les fruits de mer directement chez le producteur. "On a réservé un Airbnb dans le coin et on va se faire un plateau de fruits de mer. Autant la dinde, bof, autant les huîtres, c'est incontournable", assure le touriste.

Ce sont les huîtres numéro trois, la taille moyenne, qui se vendent le plus ici. Pour certaines entreprises ostréicoles du bassin d'Arcachon, les fêtes représentent 70% de leur chiffre d'affaires annuel.