L'hommage à Samuel Paty aura lieu dans la cour de la Sorbonne mercredi

Un haut lieu du savoir français pour rendre hommage à Samuel Paty. La cérémonie d’hommage au professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine vendredi aura lieu dans la cour de La Sorbonne, mercredi 21 octobre en fin d’après midi. Ce choix a été fait en accord avec la famille du défunt.

D'autres lieux un temps évoqués

Selon les informations recueillies par Europe 1, d'autres lieux ont été évoqués pour cette cérémonie nationale, comme la Concorde ou le Trocadéro. Mais c'est finalement bel et bien La Sorbonne, monument symbolique de l’esprit des Lumières et du rayonnement culturel, littéraire et éducatif de la France, qui a été choisie. Toujours selon nos informations, le palais présidentiel a effectué une reconnaissance de La Sorbonne dès ce lundi-après midi. Un autre lieu a également été visité par les autorités, dont nous n'avons pas connaissance.

La Sorbonne déjà lieu d'un hommage aux victimes du terrorisme en 2015

Lundi matin, le président a témoigné son soutien aux proches de ce professeur d'histoire-géographie, assassiné vendredi pour avoir choisi de montrer des caricatures de Mahomet à ses élèves. L'Elysée précise avoir discuté avec la famille de l'organisation de l'hommage. Dimanche des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Paris et partout en France en hommage au professeur. La Sorbonne avait déjà été le lieu d'un hommage aux victimes du terrorisme en 2015, lorsque François Hollande s'y était rendu pour une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, dont parmi les victimes figuraient beaucoup de jeunes, d'étudiants et d'enseignants.