Zones à trafic limité à Paris : dans quelles villes européennes ce système existe-t-il ?

Cette fois, c'est lancé ! Evoquée depuis des mois, Paris a mis en place ce lundi matin une nouvelle restriction de circulation au sein de son hypercentre. Baptisée ZTL, pour Zone à Trafic Limité, elle doit permettre de réduire la circulation automobile dans les quatre premiers arrondissements de la capitale en interdisant aux véhicules de transit d'y circuler.

L'objectif est clair : réduire le trafic automobile pour baisser la pollution dans cette zone de 5km2 et laisser plus de place aux vélos et aux piétons. Seuls les véhicules ayant un point de départ ou un point d'arrivée dans la ZTL pourront y rouler, sauf exceptions. Ainsi, les bus, les taxis, les VTC ou encore les véhicules de personnes à mobilité réduite, ne seront pas concernés pas la restriction.

Un système commun en Europe

Paris est loin d'être la seule vie à appliquer une zone de restriction de circulation en son centre. En France, deux villes ont appliqué ce système : Nantes et Rennes. Et en Europe, la liste s'allonge d'année en année. Si le système à péage à Londres est le plus connu de tous, l'Italie est de loin l'un des pays le plus avancé sur la question. Près de 300 communes possède une ZTL, comme Turin, Milan ou encore Rome. Dans ce pays, des caméras contrôlent l'entrée et la sortie de chaque zone pour dresser les amendes des véhicules non désirés, qui s'élève souvent à une centaine d'euros. Comme à Paris, les Taxis et autres transports en commun sont exemptés de sanctions.

À Turin ainsi, cette zone de trafic limité a permis de mieux partager la route, fait valoir la ville. L'Espagne, la Belgique ou encore le Portugal ont aussi leurs propres zones, avec des règles qui varient d'un territoire à l'autre. Attention toutefois, les amendes en cas de non-respect des règles sont élevées. Comptez ainsi près de 350 euros si vous ne respectez pas la LEZ (Low Emission Zone) de Bruxelles.

Flou autour des justificatifs à avoir

Mais à Paris, pour les automobilistes concernés, le flou persiste pour le moment. Des panneaux à l'entrée de la zone ont été installés. Mais surtout, l'arrêté pris par la ville de Paris pour faire naître cette ZTL précise que les automobilistes devront pouvoir justifier leur arrêt au sein de l'hypercentre. En cas de contrôle, les forces de l'ordre pourront ainsi demander un ticket de caisse par exemple pour pouvoir attester de leur bonne foi. Paris souhaite également mettre en place un système d'attestation en ligne, même si aucune date n'est encore avancée. Mais la Ville le promet : il n'y aura pas de sanction avant le 1er avril 2025.