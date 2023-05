«Les Trois Mousquetaires» : à Paris, les spectateurs s'arrachent le roman d'Alexandre Dumas

Trois millions d'entrées depuis sa sortie : aucun doute, le film de cape et d'épée au casting cinq étoiles Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, adapté du roman d'Alexandre Dumas, cartonne dans les cinémas français. Un succès qui se répercute dans les ventes du livre : elles ont été multipliées par 2,5 en près d'un mois. À Paris, les spectateurs conquis par l'aventure s'arrachent le célèbre roman.

"Là, vous avez une version qui correspond au film qui s'appelle D'Artagnan. Vous allez vous régaler", affirme une libraire, Sandrine, à une cliente visiblement intéressée par l'univers d'Alexandre Dumas. Elle la guide devant l'étagère des grands classiques, pointe la lettre D pour retrouver le nom de l'auteur et le fameux bouquin.

"Des souvenirs d'enfance"

Une œuvre qui représente beaucoup de souvenirs pour Antonia. "J'avais lu le livre à l'époque, je devais avoir 11-12 ans", se remémore-t-elle. Cette semaine, cette dernière a vu l'adaptation de l'ouvrage avec ses enfants dans les salles obscures. "J'aime beaucoup Eva Green (qui joue le rôle de Milady, ndlr), Pio Marmaï (Porthos, ndlr) que l'on voit dans des rôles plutôt comiques d'habitude", dit-elle au micro d'Europe 1.

Cette mère de famille a donc été motivée pour revenir en boutique et dépasser la peur du gros livre. "Revoir le film me fait repenser à ce classique. Ça peut me donner effectivement l'idée d'encourager mes enfants à le relire, le racheter ou de leur proposer en lecture", admet Antonia. Comme elle, d'autres spectateurs comblés franchissent la porte de la librairie de Sandrine. "Ça nous remémore des souvenirs d'enfance, et ça fait partie d'un socle commun", analyse la libraire, qui avance une multiplication par deux ou trois des ventes du roman dans sa boutique.

"C'est quand même significatif, à l'échelle de ma petite librairie", souligne-t-elle, "et si on compte sur l'ensemble de la France, on sent l'effet." Mangas, bandes dessinées humoristiques autour des héros d'Alexandre Dumas... Des œuvres inédites sont désormais disponibles en rayon.