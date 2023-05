Les Terminales désertent les salles de classe

C’est le début d’un long week-end, pour tous les élèves de France, et ça sent un peu la fin de l’année scolaire. Et c’est même presque déjà le cas pour certains Terminales ! La réforme du bac a eu pour effet de les faire déserter les salles de cours, alors même que son but était de "reconquérir la fin de l’année scolaire" au lycée, en déplaçant le gros des examens en mars pour ne pas dédier le mois de juin à l’organisation des épreuves.

Absentéisme remarqué un peu partout en France

Certains élèves, donc, ne voient plus l’intérêt de se rendre en classe. C’est en effet ce qui a été constaté dans la plupart des lycées, car près des trois-quart des notes du bac sont déjà connues des élèves, et les dossiers Parcoursup bouclés et envoyés.

"On observe des taux d’absentéisme entre 10 et 15 % pour les Terminales", déplore Lydia Advenier, secrétaire du syndicat national des personnels de direction et proviseure à Moulin dans l’Allier. "Mais je fais partie des établissements, je pense, qui sont les moins touchés", fait-elle remarquer.

Le sentiment d’un dernier trimestre "gâché"

En Bretagne, à Rennes, Kévin, professeur de Sciences économiques et sociales, fait le même constat. Il a pris l’habitude, depuis début avril, de faire cours devant plusieurs chaises vides. "C'est un sentiment de gâchis", regrette l’enseignant. "Parce qu'on a l'impression qu'il y a un troisième trimestre de préparation au supérieur qui passe à la trappe", explique-t-il.

"L’absentéisme est très inégal selon les élèves. Les plus autonomes continuent à travailler, mais les élèves qui sont les plus éloignés de l'école ne voient plus l'utilité de travailler depuis que la grande majorité de leurs notes de baccalauréat sont connues", poursuit Kévin.

Il reste pourtant l’épreuve de philosophie à réviser avant le 14 juin. Et le grand oral qui se déroule entre le 19 et le 30 juin.