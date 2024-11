«C'est la surenchère de la bêtise» : Pierre Chasseray réagit à la proposition de Ian Brossat sur les SUV

La mort du cycliste Paul Varry, écrasé par un automobiliste à bord d'un SUV, en octobre dernier à Paris a provoqué émotion et colère chez bon nombre de Français et a largement fait réagir la classe politique. Dernière réaction en date, celle du sénateur et conseiller à la mairie de Paris Ian Brossat qui souhaite élargir sa proposition d'interdire ces véhicules lourds de Paris à l'échelle nationale.

"Il y a sans doute des territoires dans lesquels on a besoin de ce type de voitures, notamment sur des routes de campagne" a expliqué Ian Brossat au micro de France 3 Paris Ile-de-France. L'élu communiste ne souhaite donc pas bannir le véhicule de l'ensemble du territoire français, mais bien de laisser le choix aux "agglomérations qui le souhaitent, sur la base d'une décision du conseil municipal".

Un projet qui a provoqué l'ire de Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes, invité de Dimitri Pavlenko ce mardi matin sur Europe 1.

Une proposition uniquement pour les véhicules au-dessus d'1.8 tonne

"C'est la surenchère de la bêtise. Je pense qu'on ne peut pas toucher à une proposition plus stupide", s'est irrité Pierre Chasseray au micro d'Europe 1 Matin. Si Ian Brossat souhaite voir les SUV, ces véhicules plus gros et lourds que la moyenne, être supprimés du paysage urbain afin de réduire le nombre d'accidents et le taux de pollution, pour le délégué national de 40 millions d'automobilistes il n'en est rien. Selon lui, il y a déjà une erreur dans l'emploi du terme "SUV". Il explique que celui-ci a été importé des États-Unis pour définir un certain type de véhicule que l'on "ne voit pas" dans les villes françaises.

Le SUV effectivement n'a pas de définition propre et concerne les segments automobiles B, C et D, c'est-à-dire des catégories de véhicules très différentes qui vont de la mini citadine à la petite berline. Cependant, selon l'élu de Paris, l'interdiction concernerait uniquement les SUV les plus lourds, à savoir ceux de plus de "1.8 tonne pour les véhicules thermiques" et de plus de "2 tonnes pour les véhicules 100% électriques afin de tenir compte de leurs contraintes spécifiques". Effectivement, les voitures électriques sont de nature plus lourdes que les thermiques en raison du poids des batteries.

Les SUV plus accidentogènes et polluants

Selon une étude AXA réalisée en Suisse, "les accidents provoqués par ces gros 4×4 urbains sont jusqu’à 25% plus nombreux que ceux causés par les autres voitures" et souvent accompagnés de lourdes conséquences. Également plus polluants que les petites voitures, Ian Brossat souhaite par cette interdiction limiter la pollution en ville. Un point balayé par Pierre Chasseray qui utilise l'exemple des anciennes voitures, qui seraient davantage émettrices de gaz à effet de serre, car moins abouties technologiquement que les voitures récentes.

Si le texte de loi présenté cette semaine au Parlement est approuvé, il faudra regarder à l'échelle municipale les décisions qui seront prises. Si certaines villes comme Paris ou Lyon mènent déjà bataille contre ce type de véhicules, en imposant une tarification de stationnement plus importante que pour les autres voitures, leur volonté pourrait donc aller plus loin.

Par ailleurs, pour le représentant des automobilistes, il y a également un problème de cohabitation entre les usagers urbains. Cyclistes et piétons d'un côté, conducteurs de l'autre. À ses yeux, "on est juste face à des gens qui ne veulent pas de voitures du tout", et qui "vont trouver n'importe quel argument" pour les interdire. Avant d'ajouter que nous sommes "dans l'égoïsme le plus pur" et que "si demain on a un huluberlu qui veut interdire les voitures jaunes, alors on fait quoi ? Une proposition de loi à l'Assemblée nationale ?" Pour l'heure, pas d'interdiction des SUV étant donné que le projet de loi n'a ni été présenté, ni été validé par le Parlement.