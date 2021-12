Les stations de ski rouvrent leurs portes après une année blanche

Ils sont nombreux à rêver de la poudreuse. Après une année privés de ski, des milliers de Français font leur grand retour sur les pistes. Au Val d'Allos, les clients ont répondu présents ce week-end. Situé à deux heures et demie de Nice et Marseille, la station située dans les Alpes-de-Haute-Provence accueille une clientèle familiale et d'habitués. Elle compte plus de 25.000 lits et, bonne nouvelle, la semaine de Noël devrait attirer autant de monde qu'il y a deux ans, avant la crise sanitaire.

"Cette saison s'annonce bien, nous avons un taux de réservations pour le moment qui tourne autour de 65%", confie Elisabeth Bérubé la directrice de l'Office de tourisme du Val d'Allos. "Les usagers ont vraiment envie de revenir skier. Il y a de la bonne neige et le soleil."

Des mesures sanitaires

Ce week-end, il y avait du monde sur les pistes. "Cet hiver, c'est ouvert, c'est le principal", confie Gérard Bracali. "C'est ce qu'il faut retenir et il faut qu'on continue à être responsable". Les clients doivent porter le masque dans les files d'attente et sur les téléportés et doivent se munir de leur pass sanitaire pour emprunter les remontées mécaniques. Idem du côté du personnel, qui doit se munir du pass sanitaire. Des règles contraignantes, comme le déplore Michel Lantelme, le maire du Val d'Allos. "Elles peuvent évoluer, mais dans quel sens ? On ne sait pas et c'est un peu ce qui nous inquiète."