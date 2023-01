Les simplissimes nouilles au canard

Pour fêter dignement la nouvelle année lunaire qui arrive, celle du Lapin d'Eau, les cuisiniers de la Table des bons vivants vous proposent une recette de nouilles au canard, le plat idéal à partager avec vos convives.

Ingrédients :

- 350 g de nouilles chinoises déshydratées

- 350 g de canard laqué

- 150 g de choi sum

- 1/2 oignon

- Une gousse d'ail

- Une branche de cébette

- 2 cuillères à soupe de sauce de soja claire

- Une cuillère à soupe de sauce huître

- 2 cuillères à soupe de sauce hoisin

- Une cuillère à soupe d'huile de sésame

- 10 cl d'eau

- Poivre

Les Bons vivants vous délivrent tous les dimanches des recettes exclusives directement dans votre boîte mail en cliquant ici

Couper les choi sum en tronçons de 3 cm, émincer le demi oignon, couper en rondelles la cébette et hacher l'ail. Emincer le canard laqué.

Préparer la sauce de cuisson en mélangeant à l'eau, la sauce huître, la sauce hoisin, la sauce soja claire et le poivre.

Cuire les pâtes 7 minutes dans de l'eau bouillante. Les égoutter, bien rincer à l'eau froide et réserver.

Dans une sauteuse à feu vif, mettre 3 cuillères à soupe d'huile faire revenir l'ail haché et l'oignon pendant 20 secondes, ajouter les choi sum et le canard laqué, cuire une minute puis ajouter les nouilles et la sauce. Bien mélanger l'ensemble pendant 4 minutes. Terminer par les rondelles de cébette et l'huile de sésame.