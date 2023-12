LES MÉTIERS EXCEPTIONNELS - Épisode 1 : le photographe animalier

C'est un métier peu commun. Chaque matin, pendant une semaine, Europe 1 vous présente une profession qui fait rêver. Direction les Hautes-Alpes dans les massifs près de Briançon en compagnie de Corentin Esmieu, 29 ans, auteur du livre Loup, une vie en meute aux éditions Mokko.

"Si je me pose sous un arbre, personne ne me voit"

"A cette période, j'ai mon camouflage blanc. Imaginez un pyjama blanc, très léger, en feuilles. Si je me pose sous un arbre, personne ne me voit", affirme le photographe animalier qui a déjà traqué une famille de loups pendant quatre ans dans le parc des Ecrins. "D'ailleurs, j'ai plein d'histoires avec des randonneurs. Ça leur fait drôle quand même quand je leur dis bonjour et qu'ils sont à 1m50."

Au micro d'Europe 1, le photographe animalier détaille ses techniques pour pister les animaux. "Renard, loup... On va essayer de remonter cette trace. A cette période, avec la neige, c'est [comme] un livre, il faut savoir lire ce livre", avance-t-il. Et c'est grâce aux traces de pattes des animaux que Corentin parvient à les retrouver pour les photographier. "Il faut marcher tout doucement, sentir les odeurs, faire ressortir ce côté animal qu'on a en nous", ajoute-t-il.

Un métier passion pour Corentin qui n'imagine pas effectuer un autre travail. "J'ai vraiment la chance de pouvoir vivre de ma passion et j'ai le plus beau bureau du monde. La neige, le ciel bleu, on ne s'en lasse pas", glisse-t-il.