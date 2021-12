Appel à la mobilisation : les magistrats réclament des «moyens dignes pour la justice»

Ils sont 5.500 sur 9.000 à avoir signé une tribune dans Le Monde au mois de novembre : les magistrats affichent leur désespoir face au manque de moyens dans leur travail au quotidien. Ce mercredi, ils ont appelé les greffiers et les avocats à se rassembler avec eux à 12 heures devant tous les tribunaux du pays, et devant le Ministère de l’Economie à Paris pour réclamer des moyens "dignes pour la justice".

A quoi ressemble le quotidien d'une magistrate ? Sonia Lumbroso est présidente de l'une des chambres des comparutions immédiates au tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. L’un des plus chargé de France. Sur les deux chambres de comparutions immédiates, le taux d'audiences tardives, qui finissent après 21 heures, est de 65% à 79% selon un décompte de l'Union Syndicale des Magistrats (USM).

"On tient sur les nerfs"

Au micro d'Europe 1, elle revient sur 37 ans de carrière. "Neuf dossiers c'est peut-être le niveau bas", confie-t-elle. "Une heure par personne. Quand on commence à 13 heures, on finit au mieux à 23 heures. (...) On tient sur les nerfs, éventuellement, on s'écroule après." Une situation qu'elle déplore. "Une des conséquences, c'est qu'on ne laisse pas aux gens le temps de s'exprimer. Ils auront l'impression d'avoir été mal jugés - la même impression car ils auront attendu des heures à l'audience."

La magistrate souligne également la "responsabilité énorme" concernant la décision rendue qui peut changer la vie des gens. Et si elle a beaucoup à redire, ce mercredi, Sonia Lumbroso, adhérente du Syndicat de la Magistrature, ne se mobilisera pas. La raison ? Trop de dossiers en haut de la pile.