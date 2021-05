Les lentilles aux épices et riz de Camargue, une recette naturaliste à la mode Ducasse

Le concept de la "naturalité" en cuisine bannit la viande et réduit au minimum le beurre, ces socles de la cuisine traditionnelle française. Il a été développé il y a six ans pour le restaurant "Alain Ducasse au Plaza Athénée" à Paris, depuis couronné de trois étoiles Michelin. Son chef exécutif, Alain Meder, a épousé cette philosophie et propose au micro d'Europe 1 une savoureuse recette en accord avec ces principes culinaires : des lentilles aux épices douces et au riz de Camargue.

Ce plat ne requiert que des ingrédients simples et faciles à se procurer, en accord avec la philosophie des deux cuisiniers. "Quand on l'a créée avec Alain Ducasse, on s’est dit qu'il fallait apporter cette naturalité dans la rue, la rendre accessible au plus grand nombre et au juste prix", explique Alain Meder.