Les incendies en France, des catastrophes écologiques majeures

Cette semaine, les incendies ont fait rage en France. Entre canicule et vents forts, la Gironde mais aussi les Bouches-du-Rhône ont été prises par les flammes. Des milliers d'hectares ont été brûlés en quelques jours. Ces pertes, c'est aussi l'anéantissement de forêts anciennes et de leurs écosystèmes, un drame pour l'environnement.

La fin d'un écosystème entier

Les incendies sont une catastrophe écologique pour la planète. En Gironde, en particulier à La-Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, c'est une forêt millénaire qui part en fumée en quelques heures. Alexis Ducousso, ingénieur-chercheur à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, explique sur Europe 1 pourquoi il faut s'en inquiéter.

"C'est une forêt extrêmement riche en termes de biodiversité. Et là, visiblement, à partir des premières cartes qu'on a reçu, plus de la moitié de la surface de cette forêt est détruite." Une perte immense pour la région. "Il faut savoir que c'est la plus grande des vieilles forêts de Nouvelle-Aquitaine et de très loin."

Pour Alexis Ducousso, l'incendie représente une double peine: "Donc là, on perd à la fois un écosystème très particulier, qu'il faudra des siècles et des siècles à reconstituer parce qu'il faut attendre que les arbres vieillissent, mais également des espèces associées à ces très vieux arbres."