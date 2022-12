«Les gens ont envie d'y aller» : les agences de voyages débordées après la victoire des Bleus

Et une fois de plus, les Bleus font vibrer la France. Face au Maroc, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une victoire qui permet aux Bleus d'affronter dimanche prochain, l'Argentine, en finale. Un match au sommet que certains ne voudrait rater pour rien au monde.

"Les gens ont vraiment envie d'y aller"

Alors, dans l'agence de voyages sportifs MyComm, c'est l'effervescence. Depuis quelques heures, les commerciaux font face à des milliers d'appels de fans de foot qui souhaitent se rendre dans l'émirat pour assister à la finale. Le pack avec un billet aller-retour au Qatar et un ticket pour la rencontre coûte presque 3.000 euros. Mais à ce prix-là, pas de nuit sur place prévue, il faudra partir juste après le match.

"On n'a jamais vu un événement sportif qui a suscité autant d'intérêt chez les Français", explique Adrien, en charge du digital pour l'agence, qui souligne que les fans ne sont pas freinés par la courte durée du séjour sur place. "On sent vraiment les Français prêts à partir à Doha par tous les moyens. Les gens ont vraiment envie d'y aller et ne font pas forcément attention aux prix. On sent une très grosse motivation, une très grosse envie d'aller assister à ce match qui s'annonce historique", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Objectif, voir les Bleus soulever la coupe

Et en 24 heures, les 1.000 billets disponibles, ont presque tous été vendus. "Comme on peut le voir, on a des centaines et des centaines de supporters qui sont sur notre liste d'attente. Si jamais on a la chance de pouvoir récupérer de la disponibilité auprès de la Fifa, on pourra tous les recontacter pour pouvoir leur proposer un package", ajoute Adrien.

Les heureux élus partiront dans la nuit de samedi à dimanche pour Doha et seront dans les gradins pour voir peut-être, les Bleus soulever une nouvelle fois la coupe.