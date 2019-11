"Les gens ne sortent plus vraiment du travail" : le télétravail, loin d'être un remède miracle pour Jean-Luc Delgènes

INTERVIEW

Longtemps présenté comme un remède miracle, le télétravail pourrait finalement nuire à la santé des salariés. Lundi, une étude de la Darles, étude de la direction statistique du ministère du Travail, revenait sur cette pratique. Dans les côtés positifs, les salariés évoquent la souplesse et la diminution des temps de transport. Mais l'étude révèle aussi des journées plus longues et des risques d'isolement pour les télétravailleurs. Jean-Claude Delgènes​ est économiste et directeur de Technologia, cabinet d'expertise sur les conditions de travail. "Le télétravail s'est beaucoup développé avec les nouvelles technologies et les ordonnances de 2017, qui ont généralisé cette possibilité. "Ceci-dit, même si on économise du temps de transport, on a tendance à gérer ses activités pro en porosité avec ses activités personnelles."

S'éloigner des centres de décisions

Le directeur du cabinet Technologia alerte sur les risques. "Les gens ne sortent plus vraiment du travail, ils toujours en activité. Le fait d'être toujours en télétravail peut éloigner des centres de décisions. Nous avons observé dans nos études qu'après deux jours de télétravail par semaine, la personne se coupait de l'intelligence collective et se mettait en risque de décrochage."

Pour Jean-Claude Delgènes, le travail de demain doit nécessairement passer par un mélange des deux pratiques. "Il faut être vigilant sur les effets contraignants du télétravail pour ne pas se mettre en situation d'intensité trop importante, mais il faut aussi être vigilant sur la nécessité d'être présent dans le centre de décision qu'est l'entreprise. Toutes les heures une décision se prend, et si vous n'êtes pas sur place, ds arbitrages pourront vous être défavorables."