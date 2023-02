Les Français sont-ils heureux au travail ? 77% d’entre eux le sont d’après l’Institut Montaigne

Vous considérez-vous heureux au travail ? C'était l'une des questions posées par l'Institut Montaigne la semaine dernière. Interrogeant les Français sur leur rapport au travail, dans un contexte de tension entre la rue et l'exécutif sur la réforme des retraites, 77% ont répondu qu'ils étaient satisfaits de leur métier. Mais comme le rappelle, Vincent, 48 ans et professeur de maçonnerie dans un CFA du bâtiment, cela n'a rien à voir avec le fait de travailler plus longtemps.

"Je me vois pas à 64 ans avec mes jeunes qui ont toujours le même âge. Moi je vais vieillir, eux auront toujours 16 ans. Et le choc des générations va rendre tout ça compliqué", confie-t-il au micro d'Europe 1, dans le cortège de la manifestation parisienne de ce mardi.

Arriver en bonne santé à l'âge de la retraite

Et puis Vincent est comme beaucoup de Français, il veut profiter de sa retraite. "Et en bonne santé, tant qu’à faire ! C’est quand même mieux que d'être à moitié mort", ironise le professeur. Angèle est infirmière dans un centre de rééducation privé. À seulement 33 ans, elle se sent déjà fatiguée. Pourtant, elle aime son travail : "J’adore mon métier mais les conditions sont très difficiles, avec la charge de travail, la charge mentale, le physique aussi", détaille-t-elle.

"Aller jusqu’à 64 ans, ça paraît irréalisable. On lève les gens, on les manipule… Ça paraît compliqué de gérer ça à un certain âge", ajoute l'infirmière. Comme Angèle, la grande majorité des Français apprécient leur travail. Mais ils sont aussi nombreux à ne pas vouloir l’exercer plus longtemps que prévu, environ 7 sur 10 d’après les derniers sondages.