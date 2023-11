PODCAST

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? La question est évidemment complexe… et les scientifiques sont nombreux à travailler sur le sujet. En parallèle, les auteurs Laurence Baranski, Jean-Claude Sidoun et Joslan F. Keller rapportent leurs propres expériences, leurs points de vue et leur expertise sur la vie extraterrestre dans ces trois épisodes du podcast "Mystères et Inexpliqués" produit par Europe 1 Studio.

Y a-t-il une vie extraterrestre ?

"Je pense que plein de personnes savent que les extraterrestres existent", affirme de son côté Laurence Baranski. Dans l’épisode "Existe-t-il un Conseil Galactique ?" Laurence Baranski raconte son chemin vers les extraterrestres, qu’elle appelle aussi "les êtres de l’au-delà" : "J'ai pris l'ascenseur céleste et je me suis retrouvée dans la salle du Grand Conseil Intergalactique (...) c'est un espace en dehors du temps", raconte-t-elle. Et à ce conseil, Laurence Baranski n’est pas seule : "ces Êtres viennent de différents niveaux de l'univers". Là, elle dit y rencontrer un "guide", qui lui fait visiter les lieux. Dans cet univers, Laurence Baranski narre une vie similaire à notre société. Elle la compare aux grandes villes de notre monde telles New York ou Washington. Pour elle, ce "conseil Galactique" a un pouvoir très fort sur l’univers : "Eux, créent les conditions du rayonnement de la connaissance partout dans l'univers et particulièrement, sur la Terre", exprime-t-elle. Ces "êtres de l’au-delà", qui peuvent parfois être aperçus sur Terre selon certains, seraient parfois présents pour notre intérêt selon Laurence Baranski : "Ils rentrent dans l'action, ils vont aider", expose-t-elle dans cet épisode du podcast de "Mystères et Inexpliqués".

Qui sont-ils ?

"On parle de 'l'extraterrestre bienveillant', ça a toujours été un frère de l'espace." explique pour sa part Jean-Claude Sidoun dans l’épisode du podcast "L’Histoire des ovnis de 1900 à 1930" de "Mystères et Inexpliqués" où il retrace la "genèse moderne" de la vie extraterrestre. Mais Jean-Claude Sidoun n’est pas personnellement de cet avis : "Je n'ai jamais pensé qu'ils pouvaient être amicaux avec nous. Si vraiment ils voulaient nous prévenir d'un danger quelconque, ils n’agiraient pas de cette façon !". Pour Jean-Claude Sidoun, si les extraterrestres nous rendent visite, ce n’est pas pour nous aider mais plutôt pour profiter des avantages que, peut-être, pourraient leur apporter notre planète. Pendant longtemps, les objets volants non identifiés étaient simplement perçus comme des dirigeables fabriqués par l’homme, une hypothèse impossible pour Jean-Claude Sidoun : "En pleine tempête de neige, il y avait un 'avion fantôme' qui volait contre le vent. On voit bien qu’ils avaient déjà une technologie que nous ne maîtrisons pas", déclare-t-il.

Les objets volants non identifiés

Dans l’épisode "La Méduse de Petrozavodsk" du podcast "Mystères et Inexpliqués", Joslan F. Keller évoque un événement céleste perçu le 20 septembre 1977 en Russie occidentale et en Finlande. Il décrit alors : "Une énorme étoile qui s'est enflammée dans le ciel sombre, envoyant impulsivement des rayons de lumière vers la terre" d’après les témoignages relatés. Cet événement sera qualifié plus tard "d'immense méduse scintillante". Ce qui est troublant pour ces témoins, c’est la façon dont ce phénomène a pris fin : "Au lieu de s'évanouir à l'horizon, l'OVNI a filé vers le haut en laissant une trace de percée de couleur rouge dans les nuages et a disparue", relate Joslan F. Keller. Un événement qui, d’après cet auteur, ne peut être expliqué par l’académie des sciences. Et le plus troublant d’après les témoins, ce sont les changements qui ont suivi : "l'activité biologique s'est accrue dans les zones où le phénomène a été observé (...) c'est comme s’il y avait eu quelque chose qui avait activé la végétation" expose-t-il dans cet épisode du podcast.