Les dangers de Tiktok Lite, l'application qui rémunère ses utilisateurs

Gagner de l’argent en utilisant TikTok, c’est possible ! C’est ce que propose la nouvelle application "Tiktok Lite" sortie en toute discrétion fin mars, plus on se sert de l’application plus on gagne des pièces virtuelles, échangeables contre des cartes-cadeaux Amazon. La Commission européenne a réclamé mercredi à l'application de lui fournir des explications sur les risques liés au déploiement de cette nouvelle application. Elle est soupçonnée de stimuler les comportements de dépendance, notamment chez les jeunes.

La question du temps d'écran

"Cela me fait peur, car je ne veux pas que mon enfant passe encore plus de temps devant un écran en pensant qu'il va gagner de l'argent", explique par exemple à Europe 1, Agna, mère de famille. Le fils d’Agna, Théo, 10 ans, passe environ 30 minutes par jour sur TikTok. Avec cette nouvelle fonctionnalité, elle craint, comme de nombreux parents, que le temps d'écran de son fils explose.

Une peur partagée par le docteur Michel Desmurget, chercheur en neurosciences, selon lui, cette perspective de rémunération sur l'application va perturber notre cerveau, notamment notre système de récompense. "Si à chaque fois vous êtes sur Tiktok et que vous allez recevoir un cadeau, il y aura une libération de dopamine. Le problème c'est que vous allez avoir besoin d'un peu plus pour avoir le même résultat", décrypte le médecin.

Un encouragement à l'addiction

Un procédé malhonnête selon le chercheur qui encourage selon lui l’addiction aux réseaux sociaux. "Le but c'est qu'il y ait de plus en plus de gens et qu'ils restent plus longtemps. Tout le monde à bien compris que cette manœuvre est faite pour piéger les gamins !", s'emporte le Michel Desmurget. C’est en tout cas un problème très concernant puisqu’en France 10 millions de personnes utilisent Tiktok au quotidien, dont 4 millions ont entre 15 et 24 ans.