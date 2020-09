Les cyclistes ont-ils le droit de griller les feux rouges ?

Ce dimanche, il n'y aura pas de voiture dans de très nombreux quartiers de la capitale. Déjà largement développées sous la précédente mandature d'Anne Hidalgo, les "journées sans voiture" sont à nouveau organisées à Paris. Mais le contexte n'est plus le même : depuis le déconfinement, la capitale regorge de vélos, au point que des quasi-embouteillages se créent sur les pistes cyclables. L'augmentation du nombre de cyclistes a été estimée à plus de 70% en un an à Paris, de quoi créer de nombreuses tensions avec les automobilistes, notamment sur la question du non-respect des feux de signalisation.

"Je comprends que certains considèrent les feux comme un cédez le passage".

On l'a tous vu : un cycliste qui traverse le carrefour comme une flèche, un autre qui regarde à gauche, à droite s'il n'y a personne et y va. Xavier lui aussi les voit faire, consterné. "Moi, je ne grille jamais les feux rouges", affirme-t-il au micro d'Europe 1. "J'en ai fait une question de principe, pour donner une image la plus positive possible des cyclistes."

Pourtant, certains cyclistes expliquent qu'il est logique de passer au feu rouge à vélo. "Autant les incivilités envers les piétons sont absolument inadmissibles de la part des cyclistes, autant les feux tricolores ont été conçus pour optimiser les flux automobiles et donc ils sont peu compatibles avec la pratique du vélo", affirme Olivier Schneider sur Europe 1. Le président de la Fédération des usagers de la bicyclette comprend que des cyclistes, "à certaines heures, même si ce n'est pas autorisé, considèrent les feux comme un cédez le passage."

Une infraction entraînant une amende forfaitaire de 135€

Selon lui, griller un feu "est choquant parce qu'on a été conditionnés à regarder la couleur du feu, mais en réalité, ce ne sont pas ces comportements-là qui sont dangereux !" Son argumentaire fait un bout de chemin auprès de certaines associations, qui plaident désormais pour transformer les panneaux stop en cédez le passage pour les vélos. L'idée pourrait se concrétiser d'ici quelques mois dans certaines villes. En attendant, ne pas respecter un feu rouge à vélo reste une infraction entraînant une amende forfaitaire de 135€. Il s’agit de la même amende que pour une voiture, mais sans perte de points.