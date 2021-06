Les cigognes blanches n'ont jamais été aussi nombreuses en Alsace

La cigogne fait partie du paysage Alsacien dans l'imaginaire collectif. Et cela n'a jamais été aussi véridique. Dans le dernier comptage, la population de cet oiseau a atteint son niveau le plus haut depuis le début des recensements. La cigogne avait pourtant failli disparaître en Alsace en 1974. Grâce aux efforts en faveur de leur renforcement et à la vigilance des associations comme la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), la menace semble s'être largement éloignée.

Un record de 1.200 couples

"Il restait neuf couples" en 1974, rappelle Yves Muller, président de la LPO d'Alsace. "Il y a eu la politique de renforcement de population et ça a très bien marché puisqu'en l'an 2000, on en était arrivé à 250 couples nicheurs", raconte-t-il.

Cette opération couronnée de succès a perduré et la LPO "a continué à élever des oiseaux et à les relâcher". Une politique volontariste qui permet aujourd'hui à l'association d'estimer "être autour de 1.200 couples nicheurs en Alsace", selon Yves Muller.

Préserver leurs moyens de se nourrir

"C'est vraiment un record", explique-t-il, puisque "les données historiques tablaient sur une population d'environ 150-160 couples dans les années 1940-1950". Ce chiffre, le maximum qu'on ait dénombré en Alsace, est donc presque 10 fois plus faible que celui enregistré actuellement.

Ce qui ne veut pas dire que la vigilance doit être relâchée. "Ce qui sera important pour que la population puisse se maintenir, c'est ne pas transformer les prairies humides en champs de maïs." Pourquoi ? Parce que la cigogne se nourrit principalement dans les prairies humides. Elle a besoin de ce type de milieu pour trouver son alimentation, pour élever ses jeunes, pour les nourrir", explique Yves Muller. Ce sera "l'élément déterminant dans les prochaines années pour subsister", prévient-il.