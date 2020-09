"Les caricatures font partie de notre culture française, c’est à prendre ou à laisser", lance l’imam de Bordeaux

INTERVIEW

Le douloureux souvenir des attentats de janvier 2015 resurgit mercredi à la faveur d’une double actualité. D’abord avec un procès historique qui s’ouvre, pour minimum deux mois, à Paris. 14 personnes sont jugées pour avoir aidé les frères Kouachi et Amédy Coulibaly, responsables de la mort de 17 personnes les 7,8 et 9 janvier 2015. Ensuite, c’est Charlie Hebdo, dont 10 membres avaient été assassinés à l’époque, qui décide de republier les caricatures de Mahomet qui avaient fait de l’hebdomadaire satirique l’une des cibles privilégiées des extrémistes islamistes. Un geste courageux pour les uns, une provocation pour d’autres.

"C’est tout à fait légitime de republier ces caricatures pour dire voilà, nous continuons à capturer et la caricature fait partie de notre culture française. C'est à prendre ou à laisser", réagit Tareq Oubrou, l’imam de Bordeaux, sur Europe 1. "C'est ça qui fait notre démocratie. On ne répond pas aux caricatures par des balles et du coup de poing, mais par la pensée et la caricature. Je pense que le comique, l'humour, la caricature pacifient les relations entre des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions."

"Les musulmans sont frappés doublement parce que c'est un crime qui a été commis au nom de leur religion"

Et pour les musulmans qui seraient choqués par ces caricatures - l’islam proscrivant de représenter sou quelle que forme que ce soit le prophète Mahomet - Tareq Oubrou a un conseil. "J'appelle à l'indifférence. C'est-à-dire que les musulmans ne vont pas applaudir les caricatures. Mais ils ne doivent pas non plus être excités et passer à des actes agressifs", appelle l’essayiste, auteur en 2019 d’Appel à la réconciliation. Foi musulmane et valeurs de la République française.

L’imam de Bordeaux n’oublie pas l’essentiel. "Les caricatures, ça nous renvoie plutôt au drame qui a frappé les artistes de ces caricatures. C'est ça qui que nous devons retenir, que des gens qui ont été tués parce qu'ils ont fait des caricatures", martèle Tareq Oubrou. "En plus, la plupart des musulmans vivent mal cette situation-là. Les musulmans sont frappés doublement parce que c'est un crime qui a été commis au nom de leur religion, parce qu'ils sont des citoyens comme les autres. Toute la France a été frappée, y compris les musulmans, à travers, à travers ce crime perpétré à l'égard de Charlie Hebdo, la liberté d'expression."