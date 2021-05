Les beurres infusés maison d'Anne-Sophie Pic

Anne-Sophie Pic, la femme cheffe la plus étoilée au monde, était l'invitée de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants. Au micro d'Europe 1, elle a confié avoir profité des confinements pour travailler sur de nombreux projets. Parmi eux, l'ouverture d'un restaurant le 11 juin à Megève et la réalisation de nouveaux plats pour ses différents restaurants. Dans ses nouveautés, on retrouve des beurres aromatisés dont elle partage gracieusement les recettes.

Palette aromatique

"Les beurres, c'est un petit peu les nouveautés des plats de cette année", commente Anne-Sophie Pic. "Alors, il y a le beurre au thé Matcha. Je l'adore et c'est d'ailleurs celui-ci que j'utilise pour la sauce du berlingot, donc une sauce très verte. Et je trouve que cette amertume sur le beurre est juste magnifique." Pour rappel, le berlingot est l'un des plats signatures de la cheffe. Il s'agit d'une sorte de raviolis avec de la farce à l'intérieur. Et le beurre vient compléter, sublimer la palette aromatique du plat, repoussant encore plus loin les limites du goût dans un plat.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

"Il y en a un autre que j'adore aussi, le beurre à la fève Tonka. Tous les chefs la connaissent, elle est arrivée il y a 15 ans dans les cuisines française", explique Anne-Sophie Pic. "Et la fève de Tonka revient en force pour ceux qui connaissent." De quoi promettre de beaux jours devant soi à la cuisine à base de beurre, chère au cœur d'Anne-Sophie Pic.