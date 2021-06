Les aubergines à la sicilienne d'Ignazio Messina

Le chef sicilien, Ignazio Messina, était l'invité de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants. Il a profité de cette occasion pour nous parler de sa Sicile natale et de la cuisine de l'île. Des thèmes qu'il aborde dans son livre Les amis des Messina (éd. Lamartinière) et dont il nous livre en exclusivité la recette d'aubergines de sa grand-mère présente dans l'ouvrage.

La Sicile dans l'assiette

"C'est une recette très simple, typiquement sicilienne, que je tiens de ma grand-mère", explique Ignazio Messina. "Je choisis comme variété, la violette. On la découpe, on met un peu de sel et on laisse dégorger la veille pour le lendemain. Et puis on fait frire l'aubergine dans de l'huile d'olive. On la dispose dans une assiette. Et soit, on déguste chaud avec la sauce tomate ou froid." Le chef a une préférence pour la version froide notamment avec l'arrivée des beaux jours.