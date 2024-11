Les agriculteurs vont-ils se joindre au mouvement de grève prévu pour la fin de l'année ?

La colère ne retombe pas dans les champs. La semaine dernière, une note a été diffusée par la Coordination rurale, appelant tous les agriculteurs à finir le travail dans les exploitations pour ensuite retourner manifester. Et selon Lionel Candelon, président de la CR dans le Gers, la mobilisation s'annonce massive.

Les demandes du monde paysan n'ont pas changé depuis le blocage des autoroutes

"On avait jusqu'à maintenant fait des petits bâchages de radars. Là, on part avec 50, 100, 200 tracteurs et on va rester sur notre mode d'action qui va, je pense, faire bouger grandement les lignes. Parce que si ce n'est pas le cas, on risque de manquer de nourriture à Noël sur les tables des Français".

Dans le viseur des agriculteurs, des centrales d'achat ou des ports marchands. Et depuis le blocage des autoroutes en février dernier, les demandes du monde paysan n'ont pas changé : "La surtransposition des normes franco-françaises par rapport à celles de l'Union européenne déjà pour commencer. Après, il y a les charges qu'il faut continuer à baisser, notamment un blocage du prix du GNR. Parce que, si pour nous les charges baissent, les prix de l'alimentation baisseront aussi".

La Coordination rurale du Gers espère toujours un signe du gouvernement d'ici le 19 novembre pour trouver un terrain d'entente et ainsi éviter un nouveau blocage du pays.