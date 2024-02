Les agriculteurs veulent maintenir la pression sur le gouvernement et aller à la rencontre des Parisiens

Les agriculteurs ne comptent pas faire tomber la pression. À deux jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, plusieurs opérations vont se dérouler dans la capitale pour pousser le gouvernement à aller plus loin dans ses annonces. À commencer par le principe de souveraineté alimentaire.

Des rassemblements pour aller au contact des Parisiens

Gabriel Attal a promis de l'inscrire noir sur blanc dans le futur projet de loin d'orientation agricole. Insuffisant selon Thierry-James Facquer, président de la Coordination rurale de Bourgogne-Franche-Comté, qui participera à la manifestation à Paris ce vendredi : "Nous, ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est que le gouvernement se positionne clairement en appliquant un système qui arrêterait complètement l'entrée sur notre sol de toutes denrées alimentaires issues de l'agriculture qui ne respecte pas les mêmes normes et obligations qui nous sont imposées chez nous".

Les manifestants se rassembleront vendredi matin, Porte de Saint-Cloud, avant de prendre la direction de la place Vauban, dans le 7e arrondissement de Paris. L'objectif est de mettre la pression sur le gouvernement, mais pas que. Les agriculteurs veulent aussi rencontrer les Parisiens pour les sensibiliser à la réalité du terrain : "On a de plus en plus de gens qui n'ont aucun contact réel avec cette agriculture. On a l'impression qu'ils en ont souvent une vision assez fantasmée. On compte accueillir tous les gens qui souhaiteront venir nous rencontrer pour pouvoir discuter de la manière dont ils voient les choses".

Il l'assure donc, tout le monde sera le bienvenu pour ce rassemblement, place Vauban. À noter qu'un autre cortège organisé par les Jeunes agriculteurs et la FNSEA partira du 15e arrondissement de Paris à 16 heures, en direction du Salon de l'Agriculture.