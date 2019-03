Les 3/4 des Français soutiennent la journée d'action de mardi

Les trois-quarts des Français (73%) soutiennent le mouvement de mardi auquel ont appelé la CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Unef (étudiants) et UNL (lycéens), selon le baromètre des services publics Odoxa pour la Banque Française Mutualiste, l'Obs, France Inter et la presse régionale.

Les agents du secteur public solidaires. Dans ce sondage, 35% des personnes trouvent ce mouvement pour "l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l'égalité femmes-hommes et un véritable droit à l'éducation et à la formation" "tout à fait justifié" et 38% "plutôt justifié", contre 27% qui l'estiment "pas justifié". Le soutien est encore plus fort au sein des agents du secteur public qui sont 88% à juger ce mouvement "justifié", contre 12% qui considèrent qu'il ne l'est pas.

12 % des sondés prévoient d'y participer. Parmi les Français qui trouvent ce mouvement justifié, 12% disent prévoir d'y participer, tandis que 69% ont de la sympathie mais n'y participeront pas. 14% y sont indifférents et 5% y sont opposés, même s'ils comprennent la mobilisation. Au sein des salariés du service public, ils sont 18% à dire qu'ils ont prévu d'y participer, et 72% qu'ils ont de la sympathie, mais n'y participeront pas.

Sondage réalisé par internet auprès d'un échantillon de Français les 13 et 14 mars et d'un échantillon d'agents du service public du 11 au 13 mars. Échantillons de 1.004 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et de 1.004 salariés du service public représentatif de la population de salariés du service public en France (méthode des quotas).