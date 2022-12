L'Élysée condamné à indemniser un fonctionnaire victime de harcèlement moral

La présidence de la République a été condamnée fin octobre par le tribunal administratif de Paris à indemniser un fonctionnaire victime de harcèlement moral à l'Elysée où il était affecté entre 2007 et 2018, selon le jugement consulté par l'AFP jeudi. Les services de la présidence devront verser 13.412 euros à Armand (prénom modifié) en réparation du préjudice psychologique et financier causé par les "agissements incontestablement malveillants" de deux collègues, précise cette décision du 25 octobre révélée par Le Monde.

Ce fonctionnaire du ministère à l'Intérieur avait été détaché à partir de 2007 à l'Elysée où il a été affecté au service de la correspondance présidentielle avant de devenir chef du courrier des particuliers en 2014. Sa situation s'est dégradée à partir de la fin 2016.

Visé par des accusations de harcèlement sexuel

Il est d'abord visé par des accusations de harcèlement sexuel portées par une agente de son bureau, qui se révéleront infondées. D'après le jugement, cette situation est "pleinement" reconnue par la présidence. Toujours fin 2016, son adjointe de l'époque va à son tour formuler contre lui des accusations d'agression physique et de harcèlement moral qui seront, là encore, rapidement "démenties", d'après le jugement. En 2017, de nouvelles accusations seront cette fois consignées dans deux lettres anonymes envoyées à l'Elysée. Armand doit alors être placé en arrêt maladie.

"L'ensemble de ces éléments (...) résultant des agissements incontestablement malveillants de certains agents de son service à son encontre sont établis", note le jugement. Le fonctionnaire reprochait également à la présidence d'avoir méconnu "l'obligation" de protéger ses agents et de l'avoir rétrogradé au rang d'adjoint en février 2017, avant de mettre fin à sa mise à disposition en février 2018.

Indemniser "sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée"

Le tribunal considère toutefois que ces décisions, pour "difficilement acceptables qu'elles soient par l'intéressé", ne traduisaient pas "une intention malveillante à son égard". Malgré cela, Armand est fondé à demander réparation de son préjudice à l'Elysée, note le tribunal, qui souligne que l'administration peut être tenue d'indemniser un agent "sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée".

"Le harcèlement a été reconnu et c'est suffisamment rare dans la fonction publique pour être noté", s'est félicitée auprès de l'AFP son avocate, Me Christelle Mazza, déplorant toutefois qu'aucune faute n'ait été imputée à l'administration. "Les juges pratiquent une forme d'autocensure et refusent d'arbitrer les pratiques managériales de l'Etat", a-t-elle déploré.