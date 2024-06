Législatives 2024 : à Bordeaux, la police nationale transforme un bus en bureau mobile spécial procurations

C'est historique. Jamais autant de Français n'ont eu recours aux procurations : 710.000 mandats de votes ont été émis depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Tribunaux, gendarmeries et commissariats sont débordés. À Bordeaux, la police nationale a choisi de prendre les devants et de transformer un bus en bureau mobile spécialement pour pouvoir enregistrer des procurations.

"C'est bien pratique"

Ce bus est stationné juste devant l'hôtel de police de Bordeaux. Il est entièrement dédié depuis lundi aux demandes de validation de procurations. "C'est bien pratique ce bus, c'est hyper rapide !", déclare une habitante au sujet du dispositif. Il suffit d'un coup de tampon sur les formulaires papiers pour valider le tout.

Pendant ce temps, à l'extérieur du bus, les policiers munis de tablettes informatiques valident en quelques secondes les procurations en ligne de ces électeurs. "C'est très rapide. J'ai juste fait ma demande de procuration sur Internet, ils prennent la référence, je montre ma carte d'identité et c'est bon", explique une électrice.

Gilles Larger, chargé de la communication de la police nationale en Gironde, note le succès du bus : "Hier, nous avions à l'extérieur plus de 1.000 personnes. On pense que le nombre ne va faire qu'augmenter et c'est pour ça qu'on a mis ce dispositif dédié", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Accessible de 9 heures à 20 heures, ce service de la police nationale restera en place jusqu'au second tour.