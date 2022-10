« L'école est prise en tenaille identitaire entre l'islamisation et l'idéologie woke », lance Éric Zemmour

Au micro de Sonia Mabrouk pour Le Grand Rendez-vous, le polémiste et homme politique Éric Zemmour s'est penché sur l'institution scolaire. Selon lui, il existe des enseignants " qui ont une vision traditionnelle de leur métier et je le dis en terme glorieux" mais également d'autres professeurs qui auraient "basculé vers l'extrême gauche et La France Insoumise". "Il y a des professeurs qui se battent contre cette islamisation de l'école et d'autres qui sont complices", poursuit-il.

Il évoque également la peur de certains professeurs : "Il y a la grande masse de ceux qui ont tout simplement et légitimement peur puisque personne n'a envie de finir avec la tête coupée au milieu de la rue", dit-il en faisant référence à l'histoire de Samuel Paty.

"La tenaille identitaire"

Selon lui, "l'école est prise en tenaille identitaire entre d'une part l'islamisation avec et d'autre part l'idéologie woke qui défend les minorités. Il y a une alliance objective entre ces deux mouvements. Je ne me fais pas d'illusion, ils s'affronteront plus tard. Néanmoins, ils sont alliés contre l'école française".