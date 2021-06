Le wok, cet ustensile chinois aussi ancien qu'efficace pour cuisiner

Certaines personnes disposent d'un wok sans vraiment savoir comment s'en servir. Pourtant cet ustensile de cuisine d'origine chinoise est très pratique. Il permet de cuire et saisir simultanément et ce avec un minimum de matière grasses. Dans "Historiquement Vôtre", sur Europe 1, Olivier Poels revient sur les origines du wok apparu pendant la dynastie Han. De nombreuses recettes peuvent être réalisées grâce à cet objet, le chroniqueur conseille, lui, de l'utiliser pour préparer des légumes sautés au wok, un plat qui peut être de saison mais également avec une pointe d'exotisme et des saveurs plus asiatiques.

Un objet multimillénaire

Le wok est un ustensile de cuisine découvert assez tardivement en Europe. Pourtant, il existe depuis plus de deux mille ans en Asie et en Chine. Ce sont les Chinois, dans la région de Canton qui auraient inventé cet ustensile. Le mot wok signifie "chaudron" en cantonais. Les premiers woks dont on a retrouvé des traces étaient dans des sépultures, certains se faisaient enterrer avec leurs woks.

À l'origine, il était fait en poterie en poterie, c'est plus tard qu'on l'a fait en fonte et qu'il était martelé par le forgeron du village. Chaque famille avait le sien et c'était un récipient de cuisine à peu universel, équipé de deux poignées. L'intérêt du wok est qu'il est sacrément efficace. Et derrière cette forme on peut trouver de nombreux intérêts.

Un ustensile pratique

Avec son fond arrondi, il ne nécessite pas beaucoup de chaleur pour un rendu maximum : une petite source de chaleur en dessous va chauffer très fortement le dessous, ce qui va permettre aux aliments de sauter. Et puis, la chaleur va se répartir sur le haut pour permettre de cuire. C'est pour cela qu'il faut tout le temps remuer les aliments dans le wok. Il y a un passage rapide de très chaud à moins chaud ce qui permet de cuire et de saisir en même temps.

Cela offre aussi la possibilité d'utiliser très peu de matières grasses afin d'obtenir une cuisson qui est très diététique. Avec à peine quelques petites cuillères d'huile, il est possible d'enrober un maximum d'aliments. L'huile redescend le long des parois et retourne vers le fond ce qui permet de tout couvrir.