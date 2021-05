Le tueur en série Michel Fourniret est hospitalisé dans un état critique

Les jours de Michel Fourniret sont comptés. Le tueur en série, hospitalisé depuis samedi, est dans un état critique, en insuffisance respiratoire. Son pronostic vital est engagé et ce de manière irréversible, a appris Europe 1 lundi, en confirmation d'une information du Parisien.

Le tueur en série, atteint de problèmes cardiaques, n'est plus réanimable, selon les médecins, qui l'ont placé dans le coma et ont engagé un protocole de fin de vie. Ces derniers mois, son état de santé s'était "fortement détérioré", rappelle le quotidien, et il avait été hospitalisé d'urgence à plusieurs reprise. Il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes.

Une maladie dégénérative lui faisait perdre la mémoire

A 79 ans, c’est donc sur son lit d’hôpital que "l’Ogre des Ardennes" devrait finir ses jours, lui qui était déjà physiquement diminué depuis des années et qui souffre aussi d’une maladie dégénérative qui lui fait notamment perdre la mémoire. Cette maladie dégénérative expliquait en partie ses difficultés à répondre aux questions des juges et à faire avancer l’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin, qu’il a reconnu avoir tuée mais dont le corps n’a toujours pas été retrouvé.

Par ailleurs, d’autres soupçons continuent de peser sur Michel Fourniret, et des analyses ADN sont en cours pour savoir s’il a pu faire d’autres victimes. Auteur d'au moins huit meurtres, Michel Fourniret a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible et est actuellement mis en examen pour quatre autres crimes, pour lesquels il ne sera jamais jugé.