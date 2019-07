"Le train est toujours une aventure" : plus d'un million de voyageurs attendus dans les gares ce week-end

REPORTAGE

Comme pour chaque week-end de départs en vacances, les déplacements seront nombreux à travers toute la France, notamment sur les routes, au point que Bison Futé a classé rouge la journée de samedi dans le sens des départs et orange pour les retours. Les gares sont également remplies de voyageurs, 1.400.000 personnes y sont attendues, comme à la Gare de Lyon d'où partent les trains vers le Sud-est.

Houria et sa famille sont des habituées du transport ferroviaire, qu'elles empruntent chaque année pour se rendre à Évian. Et malgré la cohue en gare, la chaleur et les retards, elles voyagent toujours dans la bonne humeur. "Même s'il y a du monde, on est contente, c'est une chance de pouvoir partir", explique Houria au micro d'Europe 1, avant de prendre son train. Et si elle confie avoir déjà connu à plusieurs reprises des retards de "3-4 heures", elle ne s'inquiète pas outre mesure. "Ça ne nous stresse pas plus que ça, parce qu'on est contentes de partir. Évian, c'est un endroit où on va souvent, on sait que ça va être super."

"C'est l'occasion de rencontrer des gens"

Malgré les risques des retards, beaucoup de voyageurs choisissent le train, beaucoup plus rapide que la voiture, pour des raisons pratiques. Un choix qui convient très bien à Maxence, 8 ans, qui peut avoir beaucoup plus d'occupations, et énumère les avantages du train. "Je peux jouer à des jeux de cartes. C'est confortable pour dormir, tu peux voir le paysage, tu peux bouger, tu n'as pas ta ceinture à mettre".

Marie a elle opté pour le train de nuit pour Venise. "C'est vraiment le plaisir de prendre le train dans des conditions particulières", raconte cette vacancière, pour qui le train est "toujours un lieu d'aventure". "Les vacances commencent dans le train", estime-t-elle encore, "c'est l'occasion de rencontrer des gens". Et à en l'en croire, l'arrivée à dans la ville italienne est "magnifique". "Vous avez l'impression que le train est sur l'eau et vous avez Venise au loin".